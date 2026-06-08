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Symbol BTAFF

Jefferies & Company Inc.

BAT Buy

08:01 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
51,76 EUR -0,04 EUR -0,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten böten im Bereich Nikotinbeutel führende Wachstumsdynamik und bei Vaporizern eine solide Erholung, schrieb Andrei Andon-Ionita in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Entgegen den Bedenken einiger Anleger hinsichtlich neuer Produkte der Konkurrenz hält er BAT im NGP-Bereich (Next Generation Products) für herausragend./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,66 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

08:01 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
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15.05.26 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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