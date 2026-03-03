Bayer Aktie
Marktkap. 39,9 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Leverkusener hätten im vierten Quartal 2025 solide abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der operative Ergebnisausblick auf 2026 bedeute aber für den Konsens einen währungsbedingten Korrekturbedarf von 3 Prozent./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,15 €
|Abst. Kursziel*:
34,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,35%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
