DAX 23.921 +0,6%ESt50 5.799 +0,5%MSCI World 4.454 -0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.752 +5,0%Euro 1,1615 +0,0%Öl 83,36 +1,7%Gold 5.181 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Stabilisierungskurs -- Börsenverluste in Asien -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Moderna, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang Quantencomputer-ETFs auf dem Vormarsch: Eine Zukunftswette mit offenem Ausgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
37,22 EUR -0,49 EUR -1,29 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 39,9 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

10:21 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
37,22 EUR -0,49 EUR -1,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Leverkusener hätten im vierten Quartal 2025 solide abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der operative Ergebnisausblick auf 2026 bedeute aber für den Konsens einen währungsbedingten Korrekturbedarf von 3 Prozent./rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,15 €		 Abst. Kursziel*:
34,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,35%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

10:26 Bayer Overweight Barclays Capital
10:21 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Bayer Neutral UBS AG
19.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
18.02.26 Bayer Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Aktie bewertet Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Bayer-Aktie mit Overweight Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Bayer-Aktie mit Overweight
finanzen.net Bayer-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu
dpa-afx Bayer-Aktie unter Druck nach weiterem Milliardenverlust - Operativ etwas besser als gedacht
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit roter Tendenz
dpa-afx Bayer rechnet 2026 mit stabiler Geschäftsentwicklung - Verschuldung steigt
Dow Jones Bayer schreibt wegen hoher Rechtskosten erneut Milliardenverlust
Zacks Here's Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Strong Value Stock
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Sanofi and Bayer
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
Deutsche Welle Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen