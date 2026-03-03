DAX 24.205 +1,7%ESt50 5.871 +1,7%MSCI World 4.491 +0,8%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.825 +1,4%Bitcoin 63.084 +7,2%Euro 1,1643 +0,3%Öl 81,67 -0,4%Gold 5.139 +1,0%
Bayer Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

20:51 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
37,87 EUR 0,17 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach der vorläufigen Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs durch das zuständige US-Gericht in St. Louis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Angesichts der Bedenken der Anleger hinsichtlich des Fortschreitens des juristischen Prozesses sei die Nachricht insgesamt positiv zu werten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der Experte ist letztlich der Ansicht, dass die Aussicht auf eine endgültige positive Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA die überwiegende Mehrheit der Kläger dazu veranlassen dürfte, sich in den kommenden Monaten für einen Verbleib im Vergleichsverfahren zu entscheiden./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,53 €		 Abst. Kursziel*:
33,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,03%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

20:51 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:01 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:56 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
10:26 Bayer Overweight Barclays Capital
10:21 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

