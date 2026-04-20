Bayer Aktie
Marktkap. 40,38 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet das operative Ergebnis (Ebitda) des ersten Quartals ein Prozent über dem Konsens, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Mit einer Änderung der Jahresziele rechnet er allerdings nicht - und folglich auch nicht mit größeren Anpassungen der Markterwartungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
41,38 €
|Abst. Kursziel*:
20,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
41,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,83%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
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|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|09.04.26
|Bayer Halten
|DZ BANK
|08:01
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
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|16.04.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
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|05.03.26
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