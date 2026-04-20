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WKN BAY001

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ISIN DE000BAY0017

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Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

08:01 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
41,38 EUR 0,07 EUR 0,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet das operative Ergebnis (Ebitda) des ersten Quartals ein Prozent über dem Konsens, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Mit einer Änderung der Jahresziele rechnet er allerdings nicht - und folglich auch nicht mit größeren Anpassungen der Markterwartungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,38 €		 Abst. Kursziel*:
20,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,83%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.04.26 Bayer Hold Deutsche Bank AG
13.04.26 Bayer Buy UBS AG
09.04.26 Bayer Halten DZ BANK
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