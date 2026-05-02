NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 24,90 auf 26,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht der Spanier an. Ihre Ergebnisprognosen bis 2028 stiegen um bis zu zwei Prozent./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 14:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
26,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,76 €
|Abst. Kursziel*:
40,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,03%
|
Analyst Name:
Sofie Peterzens
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|08:36
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|08:36
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets