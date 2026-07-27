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Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

15:21 Uhr
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Zahlen und einem gesenkten Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Molly Wylenzek zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung generell nicht überrascht. Die Kürzungen fielen aber etwas stärker aus als erwartet. Sie wartet auf weitere Einzelheiten zum Plan, bei der Kernmarke Nivea eine Wende herbeizuführen./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
78,84 €		 Abst. Kursziel*:
2,74%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
79,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,38%
Analyst Name:
Molly Wylenzek 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:21 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
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14:46 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
22.07.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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