Beiersdorf Aktie
Marktkap. 17,49 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Zahlen und einem gesenkten Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Molly Wylenzek zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung generell nicht überrascht. Die Kürzungen fielen aber etwas stärker aus als erwartet. Sie wartet auf weitere Einzelheiten zum Plan, bei der Kernmarke Nivea eine Wende herbeizuführen./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
78,84 €
|Abst. Kursziel*:
2,74%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
79,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,38%
|
Analyst Name:
Molly Wylenzek
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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