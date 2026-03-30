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BHB Brauholding Bayern-Mitte Aktie

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Marktkap. 6,08 Mio. EUR

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WKN A1CRQD

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ISIN DE000A1CRQD6

GBC

BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen

16:39 Uhr
BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen
Aktie in diesem Artikel
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
2,20 EUR 0,29 EUR 15,18%
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Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) einen Rückgang beim Bruttoumsatz auf 17,55 Mio. Euro (GJ 2024: 18,30 Mio. Euro) verbucht, das Nettoergebnis aber auf -0,15 Mio. Euro (GJ 2024: -0,29 Mio. Euro) verbessert. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.
Nach Analystenaussage erwarte der BHB-Konzern für 2026 einen moderaten Bruttoumsatzanstieg (mit einer Bandbreite von +/-5,0 Prozent) auf rund 17,90 Mio. Euro. Ergebnisseitig rechne das Management mit einem EBITDA von rund 1,90 Mio. Euro bzw. mit einer EBITDA-Marge von rund 11,0 Prozent (mit einer Bandbreite von +/-1,0 Prozent). Analog zur Prognose des Unternehmens schätze das Analystenteam für das aktuelle Geschäftsjahr einen leichten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr auf 17,91 Mio. Euro und einen EBITDA-Anstieg auf 1,96 Mio. Euro. Als Haupttreiber für die erwartete künftige Ausweitung der Umsatzerlöse sehe GBC primär den Ausbau der Vertriebskanäle mit zusätzlichen Distributionspunkten und die Weiterentwicklung und Stärkung des Markenportfolios im Bereich der Wachstumssegmente Biermischgetränke sowie alkoholfreie Getränke (inkl. Mineralwasser). In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 3,15 Euro (zuvor: 3,05 Euro) und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.05.2026, 16:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 20.05.2026 um 07:46 Uhr fertiggestellt und am 20.05.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e919ec6c028a99a770e9472d9d32042b
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BHB Brauholding Bayern-Mitte Kaufen

Unternehmen:
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
3,15 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
2,20 €		 Abst. Kursziel*:
43,18%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
2,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,18%
Analyst Name:
Marcel Goldmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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