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Symbol BAMXF

Goldman Sachs Group Inc.

BMW Buy

16:16 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
60,60 EUR 1,20 EUR 2,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum zweiten Quartal von 84 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartung an das operative Ergebnis (Ebit) im Automobilgeschäft etwas. Er begründete dies mit höheren Annahmen, was die Rückstellungen für Abfindungen betreffe. Der Fokus von Anlegern bleibe bei BMW wohl auf der Profitabilität in China und Restrukturierungen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,68 €		 Abst. Kursziel*:
35,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,31%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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