DAX 24.195 -0,3%ESt50 5.906 -0,4%MSCI World 4.619 +0,4%Top 10 Crypto 10,03 +2,6%Nas 24.545 +1,2%Bitcoin 67.426 +3,7%Euro 1,1715 -0,2%Öl 101,8 +2,8%Gold 4.729 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX beendet Handel mit leichten Verlusten -- DroneShield mit Rekordstart ins Geschäftsjahr 2026 -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Deutsche Rohstoff AG-Aktie springt an: Mehr Dividende und massive Prognose-Anhebung Deutsche Rohstoff AG-Aktie springt an: Mehr Dividende und massive Prognose-Anhebung
DroneShield-Aktie mit Verlusten trotzt Rekordstart in das Geschäftsjahr 2026 - Neue Kooperation DroneShield-Aktie mit Verlusten trotzt Rekordstart in das Geschäftsjahr 2026 - Neue Kooperation
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
197,14 EUR +10,04 EUR +5,37 %
STU
231,89 USD +12,70 USD +5,79 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 150,52 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

JP Morgan Chase & Co.

Boeing Overweight

18:06 Uhr
Boeing Overweight
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
197,14 EUR 10,04 EUR 5,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die Ergebnisse hätten über seinen Erwartungen gelegen und seien auch besser gewesen als die Andeutungen des Managements vor einem Monat, schrieb Seth M. Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin ein ermutigendes Zeichen. Mit Blick auf bestätigte Jahresziele sei das Risiko, dass diese erreicht werden, jetzt vielleicht geringer geworden. Boeing sei auch weniger stark vom Iran-Krieg beeinträchtigt als nachgelagerte Unternehmen, die ihren Schwerpunkt auf den Wartungs- und Ersatzteilgeschäften hätten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Overweight

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 270,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 231,49		 Abst. Kursziel*:
16,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 231,89		 Abst. Kursziel aktuell:
16,43%
Analyst Name:
Seth M. Seifman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 279,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

18:06 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:41 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
14.04.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.04.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Nach Jahren der Krise Boeing-Aktie steigt: Konzern startet mit überraschend geringem Verlust ins Jahr Boeing-Aktie steigt: Konzern startet mit überraschend geringem Verlust ins Jahr
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Boeing nach starken Zahlen an Charthürde
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: So performt der Dow Jones am Mittag
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Nachmittag freundlich
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar
finanzen.net Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus
dpa-afx ROUNDUP: Boeing müht sich weiter aus der Dauerkrise - Aktie legt zu
finanzen.net Ausblick: Boeing gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück
Benzinga Boeing Loss Shrinks, Backlog Hits Record $695 Billion
Benzinga Dow Jumps Over 400 Points; Boeing Posts Upbeat Q1 Results
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Boeing (BA) Q1 Earnings
Business Times Boeing posts smaller-than-expected quarterly loss as recovery gains traction
Zacks Boeing (BA) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
Benzinga Stock Market Today: Dow Jones, S&amp;P 500 Futures Rise After Trump Extends Iran Ceasefire—Tesla, Boeing, GE Vernova And AT&amp;T In Focus (UPDATED)
Benzinga What&#39;s Going On With Boeing Stock Tuesday?
Zacks Unveiling Boeing (BA) Q1 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen