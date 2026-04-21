Boeing Aktie
Marktkap. 150,52 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die Ergebnisse hätten über seinen Erwartungen gelegen und seien auch besser gewesen als die Andeutungen des Managements vor einem Monat, schrieb Seth M. Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin ein ermutigendes Zeichen. Mit Blick auf bestätigte Jahresziele sei das Risiko, dass diese erreicht werden, jetzt vielleicht geringer geworden. Boeing sei auch weniger stark vom Iran-Krieg beeinträchtigt als nachgelagerte Unternehmen, die ihren Schwerpunkt auf den Wartungs- und Ersatzteilgeschäften hätten./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Overweight
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 270,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 231,49
|Abst. Kursziel*:
16,64%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 231,89
|Abst. Kursziel aktuell:
16,43%
|
Analyst Name:
Seth M. Seifman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 279,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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