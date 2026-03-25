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Jefferies & Company Inc.

Continental Buy

15:31 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
60,18 EUR -0,44 EUR -0,73%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Michael Aspinall wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse Daten zu Reifenimporten im Januar aus. Importe hätten in Europa und den USA in den vergangenen zwölf Monaten Marktanteile gewonnen, doch dabei gebe es derzeit wieder eine Wende hin zu heimischen Produzenten. Insgesamt seien die Importe nach Europa im Januar um 34 Prozent gefallen und jene aus China sogar um 63 Prozent./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,34 €		 Abst. Kursziel*:
24,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,63%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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