Bernstein Research

Continental Market-Perform

11:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Mittelpunkt der Zielspanne für das operative Ergebnis 2026 liege etwas unter dem Konsens, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Der Dividendenvorschlag des Reifenherstellers entspreche den Erwartungen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:08 / UTC

