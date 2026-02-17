Continental Aktie
Marktkap. 14,12 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Mittelpunkt der Zielspanne für das operative Ergebnis 2026 liege etwas unter dem Konsens, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Der Dividendenvorschlag des Reifenherstellers entspreche den Erwartungen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Continental
Zusammenfassung: Continental Market-Perform
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
66,36 €
|Abst. Kursziel*:
-0,54%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
67,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,22%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
