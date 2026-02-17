DAX 24.180 +1,6%ESt50 5.875 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.242 +4,1%Euro 1,1646 +0,3%Öl 83,08 +1,4%Gold 5.195 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- Börsenverluste in Asien -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Moderna, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200 Punkte Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200 Punkte
ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
67,50 EUR -0,38 EUR -0,56 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 14,12 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

Bernstein Research

Continental Market-Perform

11:01 Uhr
Continental Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
67,50 EUR -0,38 EUR -0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Mittelpunkt der Zielspanne für das operative Ergebnis 2026 liege etwas unter dem Konsens, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Der Dividendenvorschlag des Reifenherstellers entspreche den Erwartungen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Continental

Zusammenfassung: Continental Market-Perform

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
66,36 €		 Abst. Kursziel*:
-0,54%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
67,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,22%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

11:06 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:01 Continental Market-Perform Bernstein Research
09:36 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Bilanzvorlage Conti-Aktie unter Druck: Continental rechnet 2026 mit besserer Marge - Dividende steigt Conti-Aktie unter Druck: Continental rechnet 2026 mit besserer Marge - Dividende steigt
finanzen.net Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Continental-Aktie
finanzen.net Analyse: Bernstein Research bewertet Continental-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse
finanzen.net DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Continental-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
dpa-afx ROUNDUP: Conti strebt Margenverbesserung an - Aktie fällt trotz mehr Dividende
finanzen.net XETRA-Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen
EQS Group EQS-News: Continental Targets Higher Earnings and Completion of Realignment in 2026
Benzinga Australia: A Continental Powerhouse with Resource Wealth And Strategic Potential
EQS Group EQS-AFR: Continental AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental Releases Preliminary Figures for Fourth Quarter and Fiscal 2025 – ContiTech’s Adjusted EBIT Margin Below Target Range
Zacks What Makes Continental (CTTAY) a New Buy Stock
Zacks Continental (CTTAY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Is DFA Continental Small Company I (DFCSX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
EN, TheGuardian Continental thrift: five of the best cities in Europe for vintage shopping
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen