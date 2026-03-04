DAX 24.255 +0,2%ESt50 5.883 +0,2%MSCI World 4.493 +0,1%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.771 +0,5%Euro 1,1607 -0,2%Öl 83,36 +0,9%Gold 5.164 +0,5%
Continental Aktie

Marktkap. 13,45 Mrd. EUR

WKN 543900

ISIN DE0005439004

Bernstein Research

Continental Market-Perform

12:36 Uhr
Continental Market-Perform
Continental AG
65,94 EUR -1,16 EUR -1,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Fokus habe der Ausblick gestanden, der konservativ ausgefallen sei, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Autozulieferers, der auf dem Weg sei zu einer kompletten Eigenständigkeit des Reifengeschäfts. Die Trennung von ContiTech könnte aber durch die Nahost-Eskalation erschwert werden./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Continental Market-Perform

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
66,02 €		 Abst. Kursziel*:
-0,03%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
65,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,09%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

04.03.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

