Continental Aktie
Marktkap. 13,45 Mrd. EUR
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Fokus habe der Ausblick gestanden, der konservativ ausgefallen sei, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Autozulieferers, der auf dem Weg sei zu einer kompletten Eigenständigkeit des Reifengeschäfts. Die Trennung von ContiTech könnte aber durch die Nahost-Eskalation erschwert werden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
66,02 €
|Abst. Kursziel*:
-0,03%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
65,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,09%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
