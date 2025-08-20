DAX 24.265 -0,1%ESt50 5.457 -0,3%Top 10 Crypto 15,86 -2,1%Dow 44.938 +0,0%Nas 21.173 -0,7%Bitcoin 97.352 -0,7%Euro 1,1657 +0,1%Öl 67,43 +0,6%Gold 3.340 -0,2%
Marktkap. 9,52 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

UBS AG

CTS Eventim Buy

10:21 Uhr
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
80,65 EUR -18,80 EUR -18,90%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Eventvermarkter habe im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür verantwortlich seien der schwache Geschäftsbereich für Live-Events und die Integration von Übernahmen im Ticketing-Bereich./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
99,25 €		 Abst. Kursziel*:
20,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,79%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

