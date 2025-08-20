CTS Eventim Aktie
Marktkap. 9,52 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Eventvermarkter habe im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür verantwortlich seien der schwache Geschäftsbereich für Live-Events und die Integration von Übernahmen im Ticketing-Bereich./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
99,25 €
|Abst. Kursziel*:
20,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
80,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,79%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
