CTS Eventim Aktie
Marktkap. 9,52 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Das zweite Quartal sei von Kosten für die Integration der übernommenen Unternehmen SeeTickets und FranceBillet belastet worden, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Bezüglich der verfehlten Schätzungen merkte sie an, dass der Konsens wegen zu weniger Analystenbeiträge eher irrelevant sei./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
104,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
99,25 €
|Abst. Kursziel*:
4,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
82,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,52%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
