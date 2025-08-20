Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Das zweite Quartal sei von Kosten für die Integration der übernommenen Unternehmen SeeTickets und FranceBillet belastet worden, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Bezüglich der verfehlten Schätzungen merkte sie an, dass der Konsens wegen zu weniger Analystenbeiträge eher irrelevant sei./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com