DAX 24.290 +0,1%ESt50 5.466 -0,1%Top 10 Crypto 15,95 -1,5%Dow 44.938 +0,0%Nas 21.173 -0,7%Bitcoin 97.705 -0,4%Euro 1,1658 +0,1%Öl 67,45 +0,6%Gold 3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste
Top News
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Bayer-Aktie minimal leichter: Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil Bayer-Aktie minimal leichter: Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CTS Eventim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
82,20 EUR -17,25 EUR -17,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,52 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547030

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470306

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEVMF

Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

09:11 Uhr
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
82,20 EUR -17,25 EUR -17,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Das zweite Quartal sei von Kosten für die Integration der übernommenen Unternehmen SeeTickets und FranceBillet belastet worden, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Bezüglich der verfehlten Schätzungen merkte sie an, dass der Konsens wegen zu weniger Analystenbeiträge eher irrelevant sei./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
104,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
99,25 €		 Abst. Kursziel*:
4,79%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
82,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,52%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

09:11 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08.08.25 CTS Eventim Buy UBS AG
05.08.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
25.06.25 CTS Eventim Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

dpa-afx Analystenmeinung Barclays senkt Nordea auf 'Underweight' - Kursziel tiefer - Aktie stabil Barclays senkt Nordea auf 'Underweight' - Kursziel tiefer - Aktie stabil
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagmittag
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren verdient
RSS Feed
Nordea Bank Abp Registered Shs zu myNews hinzufügen