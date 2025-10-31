CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,49 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson nannte nach letzten Gesprächen mit dem Management ihre Schätzungen für den Bericht zum dritten Quartal am 20. November. Der Tickethändler und Veranstalter dürfte mit starken Margen die Anlegerstimmung Richtung Jahresende ordentlich beleben, schrieb sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
114,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
76,75 €
|Abst. Kursziel*:
48,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
76,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,44%
|
Analyst Name:
Lara Simpson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.09.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.09.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.09.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK