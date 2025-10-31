JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson nannte nach letzten Gesprächen mit dem Management ihre Schätzungen für den Bericht zum dritten Quartal am 20. November. Der Tickethändler und Veranstalter dürfte mit starken Margen die Anlegerstimmung Richtung Jahresende ordentlich beleben, schrieb sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick./rob/ag/gl

