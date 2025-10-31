DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,67 -0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CTS Eventim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
76,80 EUR +0,40 EUR +0,52 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,49 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547030

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470306

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEVMF

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:01 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
76,80 EUR 0,40 EUR 0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson nannte nach letzten Gesprächen mit dem Management ihre Schätzungen für den Bericht zum dritten Quartal am 20. November. Der Tickethändler und Veranstalter dürfte mit starken Margen die Anlegerstimmung Richtung Jahresende ordentlich beleben, schrieb sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
76,75 €		 Abst. Kursziel*:
48,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
76,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,44%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08.10.25 CTS Eventim Buy UBS AG
11.09.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10.09.25 CTS Eventim Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

finanzen.net Bilanz ante portas Erste Schätzungen: CTS Eventim vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Erste Schätzungen: CTS Eventim vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net So schätzen Analysten die CTS Eventim-Aktie ein
finanzen.net MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel im Minus
WH SelfInvest Deutsche Qualitätsaktien im Fokus: SAP, Linde, MTU Aero & ATOSS im Check!
finanzen.net MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren verdient
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 23.10.25
finanzen.net MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 announces tickets and hospitality packages will go on sale for the Olympic Games in 2026 and the Paralympic Games in 2027
EQS Group CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year
EQS Group EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, buy
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM remains on track for success in the first half of 2025
EQS Group CTS EVENTIM expands Product & Tech leadership team
EQS Group CTS EVENTIM is the Official Ticketing Partner for the European Athletics Championships 2026 in Birmingham
EQS Group CTS EVENTIM: ARENA MILANO &#8211; Exclusive dinner & premiere of Europe&#8217;s largest LED media fa&#231;ade of its kind
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
CTS Eventim zu myNews hinzufügen