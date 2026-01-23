CTS Eventim Aktie
Marktkap. 6,99 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Den Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim zählt er zu seinen Favoriten. Er lobte Widerstands- und Anpassungsfähigkeit bei immensen Langfristchancen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
72,65 €
|Abst. Kursziel*:
58,29%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
72,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,64%
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
