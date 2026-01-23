JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Den Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim zählt er zu seinen Favoriten. Er lobte Widerstands- und Anpassungsfähigkeit bei immensen Langfristchancen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT

