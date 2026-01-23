DAX 24.875 -0,1%ESt50 5.947 +0,0%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.041 +1,4%Euro 1,1854 -0,3%Öl 66,08 -0,3%Gold 5.089 +2,1%
CTS Eventim Aktie

Marktkap. 6,99 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

09:01 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
72,95 EUR 0,30 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Den Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim zählt er zu seinen Favoriten. Er lobte Widerstands- und Anpassungsfähigkeit bei immensen Langfristchancen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
72,65 €		 Abst. Kursziel*:
58,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,64%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

09:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
14.01.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

EQS Group CTS EVENTIM: 10-jährige Naming-Rights-Partnerschaft mit Unipol – Arena Milano wird zu Unipol Dome
finanzen.net MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schwächelt letztendlich
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verliert zum Handelsende
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
dpa-afx Eventim-Aktie kaum verändert: Vergleich mit Verbraucherzentrale beendet Corona-Streit
EQS Group CTS EVENTIM: Ten-Year Naming Rights Partnership with Unipol – Arena Milano Renamed Unipol Dome
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group CTS EVENTIM: Italian rock superstar Ligabue will open the stage of the spectacular, brand new ARENA MILANO
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter
EQS Group CTS EVENTIM appoints William Willms as new Chief Financial Officer
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 announces tickets and hospitality packages will go on sale for the Olympic Games in 2026 and the Paralympic Games in 2027
EQS Group CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year
EQS Group EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, buy
