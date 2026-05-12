Dürr Aktie
Marktkap. 1,56 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dürr beim fairen Aktienwert von 22 Euro auf "Halten" belassen. Holger Schmidt ging am Mittwoch auf den schwächeren Jahresauftakt des Anlagenbauers ein. Während die Tochter Schenck weiterhin operativ gut performe, bleibe BBS Automation hinter dem Vorjahr zuru?ck. Die Schwäche werde nun aber verstärkt adressiert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Halten
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
21,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
21,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
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