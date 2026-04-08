Dürr Aktie
Marktkap. 1,49 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Anlagenbauers dürfte dem typisch saisonalen Muster entsprechen und somit nicht gerade das stärkste im Jahr sein, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die im Mai erwarteten Vierteljahreszahlen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
21,15 €
|Abst. Kursziel*:
18,20%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
21,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,47%
|
Analyst Name:
Nikita Papaccio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
|10:11
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|06.03.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
