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Marktkap. 32,9 Mrd. EUR

KGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
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WKN DTR0CK

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ISIN DE000DTR0CK8

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Symbol DTGHF

Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

16:26 Uhr
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
42,33 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall sieht den Lkw-Bauer in einem starken Umfeld gut aufgestellt, wie er am Freitag schrieb. Die Kunden hätten angesichts hoher Frachtraten genug Geld, um ihre alterndenden Flotten zu ersetzen. Seiner bisherigen Skepsis für die USA stünden steigende Einkaufsmanagerindizes entgegen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,57 €		 Abst. Kursziel*:
26,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,57%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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27.05.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
13.05.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
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08.05.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
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