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Danone Aktie

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65,42 EUR +0,50 EUR +0,77 %
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Marktkap. 41,75 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
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WKN 851194

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Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

12:46 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
65,42 EUR 0,50 EUR 0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone anlässlich zweier Zukäufe in Australien mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Transaktionen stärkten das Geschäft mit Milchprodukten und pflanzenbasierten Nahrungsmitteln (EDP) im asiatisch-pazifischen Raum, schrieb Celine Pannuti am Montag. Sie rechnet zunächst mit einem Ergebnisbeitrag im niedrigen einstelligen Prozentbereich./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
65,24 €		 Abst. Kursziel*:
37,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
65,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,57%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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