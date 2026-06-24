Danone Aktie
Marktkap. 44,65 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet für das zweite Quartal mit einem organischen Wachstum von 3,6 Prozent, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Bericht am 29. Juli schrieb. Insgesamt geht sie davon aus, dass das Vertrauen in ein dynamischeres zweites Halbjahr gestärkt wird./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
69,98 €
|Abst. Kursziel*:
28,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
72,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,34%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|08:01
|Danone Overweight
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|Bernstein Research
|22.06.26
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