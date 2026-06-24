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Danone Aktie

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72,38 EUR +2,04 EUR +2,90 %
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66,68 CHF +2,86 CHF +4,48 %
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Marktkap. 44,65 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
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Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

08:01 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
72,38 EUR 2,04 EUR 2,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet für das zweite Quartal mit einem organischen Wachstum von 3,6 Prozent, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Bericht am 29. Juli schrieb. Insgesamt geht sie davon aus, dass das Vertrauen in ein dynamischeres zweites Halbjahr gestärkt wird./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 23:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
69,98 €		 Abst. Kursziel*:
28,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,34%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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