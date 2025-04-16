Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,22 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Die Marktreaktion auf die Halbjahreszahlen sei schwer vorherzusagen, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Klar positiv wertet er das gute zweite Quartal mit den solide übertroffenen operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) sowie höherer Wachstumsdynamik. Als negativ sieht er zwar das revidierte Ebitda-Jahresziel, die Kürzung sei allerdings rein währungsbedingt erfolgt, was keine Überraschung sein dürfte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,45 €
|Abst. Kursziel*:
74,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
73,88%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
