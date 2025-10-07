DAX 24.616 +0,9%ESt50 5.650 +0,7%MSCI World 4.347 +0,4%Top 10 Crypto 16,90 -1,0%Nas 22.938 +0,7%Bitcoin 105.299 +1,0%Euro 1,1622 -0,3%Öl 66,10 +0,6%Gold 4.048 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BMW 519000 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Top News
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Stocks in Action USA: Freeport McMoRan, AST SpaceMobile, Confluent
Profil

Deutsche Börse Aktie

Marktkap. 41,42 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse Buy

11:21 Uhr
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
228,20 EUR 2,50 EUR 1,11%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 298 auf 291 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Börsenbetreiber hätten ein hartes Quartal hinter sich, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Die im Vergleich zur US-Konkurrenz schwache Entwicklung gehe auf die Disruptionsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI), teilweise niedrigere Handelsvolumina und sinkende Zinsen zurück. Mittlerweile sähen die Zahlen besser aus. Im Vorfeld der Quartalsberichtssaison seien seine Schätzungen daher für Euronext stabil und für London Stock Exchange und Deutsche Börse nur moderat rückläufig. Entsprechend seien die Bewertungen wieder sehr attraktiv, insbesondere für seinen bevorzugten Titel Euronext./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
291,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
225,80 €		 Abst. Kursziel*:
28,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
228,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,52%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

11:21 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
08:01 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
21.08.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
29.07.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.25 Deutsche Börse Hold Warburg Research
mehr Analysen

