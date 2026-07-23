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Deutsche Börse Aktie

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255,40 EUR +3,40 EUR +1,35 %
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Marktkap. 45,76 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
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Deutsche Bank AG

Deutsche Börse Buy

11:01 Uhr
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
255,40 EUR 3,40 EUR 1,35%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei näherer Betrachtung bewerte er die Zahlen zum zweiten Quartal als insgesamt gute Leistung, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Börsenbetreibers stehe nach wie vor für eine attraktive Wachstums-Story./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
305,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
256,00 €		 Abst. Kursziel*:
19,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
255,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,42%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
285,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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