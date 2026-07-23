Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 45,76 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei näherer Betrachtung bewerte er die Zahlen zum zweiten Quartal als insgesamt gute Leistung, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Börsenbetreibers stehe nach wie vor für eine attraktive Wachstums-Story./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
305,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
256,00 €
|Abst. Kursziel*:
19,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
255,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,42%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
285,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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