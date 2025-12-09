Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 41,13 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Ankündigung mittelfristiger Geschäftsziele mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Ein diesbezüglich eigentlich eher konservatives Unternehmen habe ambitionierte Ziele für 2028 gesteckt, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Dass die Ziele über den Markterwartungen lägen, liege vor allem am Abwicklungs- und Handelsgeschäft (Clearing & Trading)./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
222,10 €
|Abst. Kursziel*:
12,56%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
222,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,51%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|09:21
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:01
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
