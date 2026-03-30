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JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Overweight

10:11 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 302 Euro belassen. Im bisherigen Jahresverlauf hätten sich die Volumina der europäischen Börsenbetreiber stark entwickelt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Konsensschätzungen für die Umsätze im ersten Quartal könnten im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Dabei sehe er die Deutsche Börse weiter am besten positioniert, um vom derzeitigen Geschäftsumfeld zu profitieren./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
302,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
249,00 €		 Abst. Kursziel*:
21,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
249,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,24%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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