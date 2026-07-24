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JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

15:51 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
27,16 EUR 0,71 EUR 2,68%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf aktualisierte Schätzungen für die US-Tochter T-Mobile US. Entsprechend habe er auch seine Schätzungen für die Konzernumsätze und das operative Konzernergebnis gesenkt./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 22:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,85 €		 Abst. Kursziel*:
41,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,91%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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