DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 53,73 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine aktuell wichtige Entwicklung sei die Wiederaufnahme der Route durch das Rote Mehr und den Suezkanal durch die Reederei Maersk, nachdem diese Route zuvor wegen Sicherheitsrisiken gemieden wurde, schrieb Alex Irving am Freitag. Sollten andere Reedereien dem Schritt folgen, könnten die Seefrachtraten unter Druck geraten und das auf die Profitabilität der Unternehmen drücken./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIF
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
42,80 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
49,88 €
|Abst. Kursziel*:
-14,19%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
49,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,71%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
