NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine aktuell wichtige Entwicklung sei die Wiederaufnahme der Route durch das Rote Mehr und den Suezkanal durch die Reederei Maersk, nachdem diese Route zuvor wegen Sicherheitsrisiken gemieden wurde, schrieb Alex Irving am Freitag. Sollten andere Reedereien dem Schritt folgen, könnten die Seefrachtraten unter Druck geraten und das auf die Profitabilität der Unternehmen drücken./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
49,88 €		 Abst. Kursziel*:
-14,19%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
49,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,71%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

