DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 50,59 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der operative Gewinn 2025 habe die Erwartungen erfüllt und der Ausblick auf 2026 decke sich mit den Marktschätzungen, schrieb Alex Irving am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
42,80 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
48,05 €
|Abst. Kursziel*:
-10,93%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
46,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,46%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
