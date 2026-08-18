Diageo Aktie
Marktkap. 44,26 Mrd. EURKGV 26,16 Div. Rendite 2,44%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
AI Analyse
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Es sei interessant, dass auf der Titelseite der Geschäftsjahresbilanz diesmal eine breite Palette an Spirituosenmarken abgebildet sei anstelle einzelner wie in den Vorjahren, schrieb Edward Mundy in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Dies unterstreiche die Notwendigkeit, in der Breite gut abzuschneiden, anstatt überproportional von einem Produkt zu profitieren. Die Aktien hält Mundy für vergleichsweise günstig./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
22,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,52 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,30 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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