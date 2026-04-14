Diageo Aktie
Marktkap. 37,21 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 2000 auf 1800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai geht davon aus, dass die Umsätze des Spirituosenkonzerns im dritten Geschäftsquartal gegenüber dem zweiten Jahresviertel angezogen haben - auch dank Kalendereffekten. Der weitere Geschäftsverlauf sei allerdings schwer absehbar./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
18,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
17,17 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,74 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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