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Marktkap. 3,46 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
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WKN A1JTC1

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Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Market-Perform

15:51 Uhr
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,30 EUR 0,29 EUR 5,79%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 350 auf 450 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu einer möglichen Übernahme des Billigfliegers durch den Finanzinvestor Castlelake. Er sieht in dem Geschäft einen Mehrwert, da höhere Renditen mit den attraktiven Vermögenswerten möglich seien. Im Falle einer Aufspaltung hält er einen Wert von 7 bis 8 Pfund je Aktie für möglich./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,50 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
5,33 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,48 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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