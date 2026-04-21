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Marktkap. 3,3 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
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WKN A1JTC1

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ISIN GB00B7KR2P84

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Symbol EJTTF

JP Morgan Chase & Co.

easyJet Underweight

14:46 Uhr
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,30 EUR -0,07 EUR -1,54%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Underweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
4,41 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:46 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
20.04.26 easyJet Buy UBS AG
17.04.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
17.04.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
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