Eli Lilly Aktie
Marktkap. 833,98 Mrd. EURKGV 65,91 Div. Rendite 0,67%
WKN 858560
ISIN US5324571083
Symbol LLY
Eli Lilly Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eli Lilly mit einem Kursziel von 1145 US-Dollar auf "Buy" belassen. Angesichts zuletzt gewachsener Anlegersorgen habe der Pharmakonzern solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 geliefert, schrieb Asad Haider am Mittwoch. Wichtiger sei allerdings die aus seiner Sicht vernünftige Umsatzzielspanne für 2026, deren Mittelpunkt 5 Prozent über dem Konsens liege. Damit strahlten die US-Amerikaner deutlich mehr Optimismus aus als tags zuvor Novo Nordisk, der dänische Konkurrent am Markt für Abnehmmittel./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eli Lilly Buy
|Unternehmen:
Eli Lilly
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 1.145,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 1.003,46
|Abst. Kursziel*:
14,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 1.102,38
|Abst. Kursziel aktuell:
3,87%
|
Analyst Name:
Asad Haider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.145,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
