Goldman Sachs Group Inc.

Eli Lilly Buy

15:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eli Lilly mit einem Kursziel von 1145 US-Dollar auf "Buy" belassen. Angesichts zuletzt gewachsener Anlegersorgen habe der Pharmakonzern solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 geliefert, schrieb Asad Haider am Mittwoch. Wichtiger sei allerdings die aus seiner Sicht vernünftige Umsatzzielspanne für 2026, deren Mittelpunkt 5 Prozent über dem Konsens liege. Damit strahlten die US-Amerikaner deutlich mehr Optimismus aus als tags zuvor Novo Nordisk, der dänische Konkurrent am Markt für Abnehmmittel./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

