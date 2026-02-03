DAX 24.684 -0,4%ESt50 5.995 +0,0%MSCI World 4.512 -0,3%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 22.998 -1,1%Bitcoin 62.700 -2,0%Euro 1,1797 -0,2%Öl 67,58 -0,4%Gold 4.909 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Infineon 623100 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Top News
So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026 So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026
Amgen-Aktie gewinnt: Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend deutlich zu Amgen-Aktie gewinnt: Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend deutlich zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eli Lilly Aktie

Kaufen
Verkaufen
Eli Lilly Aktien-Sparplan
937,60 EUR +90,40 EUR +10,67 %
STU
1.102,38 USD +99,91 USD +9,97 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 833,98 Mrd. EUR

KGV 65,91 Div. Rendite 0,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 858560

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5324571083

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LLY

Goldman Sachs Group Inc.

Eli Lilly Buy

15:26 Uhr
Eli Lilly Buy
Aktie in diesem Artikel
Eli Lilly
937,60 EUR 90,40 EUR 10,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eli Lilly mit einem Kursziel von 1145 US-Dollar auf "Buy" belassen. Angesichts zuletzt gewachsener Anlegersorgen habe der Pharmakonzern solide Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 geliefert, schrieb Asad Haider am Mittwoch. Wichtiger sei allerdings die aus seiner Sicht vernünftige Umsatzzielspanne für 2026, deren Mittelpunkt 5 Prozent über dem Konsens liege. Damit strahlten die US-Amerikaner deutlich mehr Optimismus aus als tags zuvor Novo Nordisk, der dänische Konkurrent am Markt für Abnehmmittel./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eli Lilly Buy

Unternehmen:
Eli Lilly		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 1.145,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 1.003,46		 Abst. Kursziel*:
14,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 1.102,38		 Abst. Kursziel aktuell:
3,87%
Analyst Name:
Asad Haider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.145,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eli Lilly

15:26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.18 Eli Lilly Outperform BMO Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Eli Lilly

dpa-afx Starke Zielvorgabe Eli Lilly-Aktie hebt ab: Pharmahersteller glänzt mit Prognose - Umsatzplus erwartet Eli Lilly-Aktie hebt ab: Pharmahersteller glänzt mit Prognose - Umsatzplus erwartet
finanzen.net Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly steigt am Nachmittag stark
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt zum Start im Minus
finanzen.net Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Dienstagabend verlustreich
finanzen.net S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie vor Bilanz im Plus: Rally oder Rückschlag voraus? UBS bestätigt Rating
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie etwas tiefer: Citigroup mahnt zur Geduld - Marktführer im Bewertungscheck
finanzen.net S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Benzinga Mounjaro Maker Eli Lilly Banks On Bigger 2026 Thanks To Weight Loss Drugs
Zacks Eli Lilly (LLY) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
EN, Eli Lilly Lilly reports fourth-quarter 2025 financial results and provides 2026 guidance
Benzinga Stock Market Today: Dow Futures Gain, Nasdaq Drops As Trump Signs Bill To End Partial Shutdown— AMD, SMCI, LLY In Focus (UPDATED)
MotleyFool Eli Lilly Is Getting Into the Hearing Loss Market in a $1.12 Billion Deal With Seamless Therapeutics
Benzinga If You Invested $100 In Eli Lilly and Co Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga Eli Lilly Q4 Preview: Wall St Sees Revenue Beat On Weight-Loss Heft But R&amp;D Costs Could Drag Profits
Benzinga Eli Lilly CEO Says Medicare Coverage Of Obesity Drugs Could Be Game-Changer For Its Weight-Loss Pill
RSS Feed
Eli Lilly zu myNews hinzufügen