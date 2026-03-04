DAX 24.095 -0,5%ESt50 5.835 -0,6%MSCI World 4.488 +0,0%Top 10 Crypto 9,4340 +2,9%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.184 -0,4%Euro 1,1599 -0,3%Öl 83,69 +1,3%Gold 5.166 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Iran-Krieg weitet sich aus - Neue Angriffe in der Region Iran-Krieg weitet sich aus - Neue Angriffe in der Region
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eni Aktie

Kaufen
Verkaufen
Eni Aktien-Sparplan
19,99 EUR +0,04 EUR +0,21 %
STU
20,00 EUR +0,02 EUR +0,12 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 58,99 Mrd. EUR

KGV 18,72
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 897791

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003132476

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EIPAF

JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

08:31 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
19,99 EUR 0,04 EUR 0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Durch die Straße von Hormus gingen 20 bis 30 Prozent der globalen Öl- und Erdgastransporte, schrieb Matthew Lofting am Mittwochabend. Die Länge und das Ausmaß der Gefährdung der Schifffahrt durch die Meerenge im Zuge der Nahost-Eskalation sei also entscheidend für die weitere Entwicklung der Energiepreise. Totalenergies, Shell und OMV seien unter den Europäer am ehesten auf nahtlosen Verkehr über diesen Transportweg angewiesen. Galp, Repsol und Equinor seien kaum bis nicht direkt abhängig./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,98 €		 Abst. Kursziel*:
10,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
19,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,07%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:31 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Eni Buy UBS AG
27.02.26 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schließt weit in der Verlustzone
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Deutlicher Rückschlag am Dienstagnachmittag für den Euro STOXX 50
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Anleger bekommen am Dienstagmittag kalte Füße
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
Zacks Here's Why Eni SpA (E) is a Strong Momentum Stock
Benzinga Earnings Summary: Eni Q4
Zacks Eni Unveils Energy Discovery in Block CI-501 With Murene South-1X Well
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Zacks Eni and BlackRock's Global Infrastructure Partners Finalize CCS Deal
Zacks TechnipFMC Partners with Eni on Coral North FLNG Project
Zacks Eni Discovers Significant Gas Reserves in Indonesia's Kutei Basin
RSS Feed
Eni S.p.A. zu myNews hinzufügen