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ISIN IT0003132476

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Symbol EIPAF

JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

12:01 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
22,35 EUR 0,16 EUR 0,72%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Raffinierung von Rohöl sei durch steigende Inputkosten aufgrund der angespannten Lage an den physischen Ölmärkten und der Inflation bei Energie- und Frachtkosten unter Druck geraten, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Ölbranche. Dass die europäischen Margentrends hinter denen anderer Regionen zurückblieben, deute auf Schwierigkeiten bei der Kostenweitergabe an die Verbraucher hin. Sollten sich die Spannungen zwischen den Ölpreisprämien und der Nachfrage verschärfen, wären Unternehmen mit einer längeren vorgelagerten Ölproduktion im Verhältnis zu den Raffineriekapazitäten für die nächste Phase der Gewinnüberarbeitungen (EPS) am besten positioniert. Vor allem Eni und Shell sollten profitieren./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,38 €		 Abst. Kursziel*:
25,11%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,31%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

12:01 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Eni Overweight Barclays Capital
09.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.04.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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