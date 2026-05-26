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Marktkap. 54,72 Mrd. EUR

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Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Buy

20:01 Uhr
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
285,00 EUR 0,60 EUR 0,21%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. James Grzinic bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf die negativen Reaktionen der Anleger auf die Markteinführung des Elektromodells Luce. Eine informelle Umfrage des Analysehauses unter Ferrari-Fans habe darauf hingedeutet, dass die Kritik dieser Gruppe weniger heftig ausgefallen sei. Gleichwohl sei gerade diese Produktpräsentation eine nützliche Erinnerung daran, in welchem Ausmaß der Sportwagenbauer wie kein anderer auf die wachsende Nachfrage der Superreichen nach Erlebnissen ausgerichtet sei./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 12:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 12:23 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
285,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
285,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
414,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

19:46 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
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