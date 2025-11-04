DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,70 -0,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
Ferrari Aktie

355,20 EUR +6,30 EUR +1,81 %
STU
397,89 USD -1,45 USD -0,36 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 60,54 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

08:01 Uhr
Ferrari Outperform
Ferrari N.V.
355,20 EUR 6,30 EUR 1,81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl geringere Auslieferungen und höhere Kosten die Ergebnisse im vierten Quartal belasten dürften, sprächen die starke Nachfrage nach neuen Modellen und die gute Auftragslage für einen positiven langfristigen Ausblick. Die aktuelle Bewertung sei attraktiv./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
351,30 €		 Abst. Kursziel*:
30,94%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
355,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,50%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

08:31 Ferrari Buy UBS AG
08:01 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Ferrari Outperform Bernstein Research
04.11.25 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx Trotz Problemen in China Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 04.11.25
Dow Jones Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen
finanzen.net Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Apple-Aktie im Plus: Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal
finanzen.net Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro
Benzinga Ferrari CEO Confirms Electric Car Plans, Raises Full-Year Outlook
Zacks Ferrari (RACE) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
MotleyFool Tesla vs. Ferrari: Which Is the Better Stock?
Zacks Are Options Traders Betting on a Big Move in Ferrari Stock?
MotleyFool The 4 Biggest Risks of Investing in Ferrari Stock
Zacks Ferrari (RACE) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
MotleyFool Why Everyone's Talking About Ferrari Stock
MotleyFool Ferrari Isn't Just a Car Company -- It's a Luxury Brand That Prints Cash
