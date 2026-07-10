Fresenius Aktie
Marktkap. 23,98 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Das nun vom Bundesrat beschlossene Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung sei für den Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber günstiger ausgefallen als der ursprüngliche Kabinettsentwurf, schrieb James Vane-Tempest am Montag. Es sichere das Wachstum der Krankenhausvergütungen, verlängere die Unterstützung für pflegebezogene Finanzierungen und erhöhe sowohl die operative Flexibilität des Unternehmens als auch ab 2027 über Zuschläge die Sektorfinanzierung./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,06 €
|Abst. Kursziel*:
30,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,20%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
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|Deutsche Bank AG
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|Fresenius Buy
|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
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|Deutsche Bank AG
|03.06.26
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