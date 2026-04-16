JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. Auf den ersten Blick lägen der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) etwas unter den Erwartungen, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim Gewinn je Aktie sehe es aber besser aus, hier habe der Gesundheitskonzern von niedrigeren Zinsen und Steuereffekten profitiert./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius