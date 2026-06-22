DAX 25.140 +0,6%ESt50 6.311 +0,3%MSCI World 4.804 -0,4%Top 10 Crypto 8,1040 -2,3%Nas 26.167 -1,3%Bitcoin 55.042 -1,7%Euro 1,1429 +0,0%Öl 76,95 -1,5%Gold 4.123 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler, Infineon, ASML, RWE, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing im Fokus
Top News
KOSPI bricht ein, Nikkei entfernt sich von Rekordständen: Massive Gewinnmitnahmen in Asien auf breiter Front KOSPI bricht ein, Nikkei entfernt sich von Rekordständen: Massive Gewinnmitnahmen in Asien auf breiter Front
Ölmarkt nach dem Krieg: Warum die Normalisierung laut Experten Jahre dauern könnte Ölmarkt nach dem Krieg: Warum die Normalisierung laut Experten Jahre dauern könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FUCHS Aktie

Kaufen
Verkaufen
FUCHS Aktien-Sparplan
39,04 EUR -0,06 EUR -0,15 %
STU
finanzen.net zero
FUCHS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 4,67 Mrd. EUR

KGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E5D6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E5D64

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FUPPF

JP Morgan Chase & Co.

FUCHS SE VZ Overweight

08:16 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
39,04 EUR -0,06 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Overweight" belassen. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind wieder die Oberhand, nachdem der durch den Nahost-Krieg bedingte Auftrieb nachgelassen habe, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Aktien des Schmierstoffherstellers Fuchs gehören allerdings weiterhin zu den am stärksten eingeschätzten Werten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,36 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
39,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

08:16 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 FUCHS Kaufen DZ BANK
27.05.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen
finanzen.net MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx Aktien von BASF, Brenntag & Co. unter Druck: Gewinnmitnahmen belasten Chemiesektor
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der MDAX am Mittwochnachmittag
finanzen.net XETRA-Handel MDAX am Mittag in Rot
EQS Group EQS-News: FUCHS honored with “John Deere Supplier of the Year Award 2025”
EQS Group EQS-News: FUCHS SE successfully completes full acquisition of the OPET FUCHS joint venture
EQS Group EQS-News: FUCHS with a very good start into 2026 in volatile market environment
EQS Group EQS-News: FUCHS presents its new strategy – “FOCUS TO WIN” on the path to its 100th anniversary
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Esma Saglik, Esma Saglik instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition follows the obligation ...
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Ralph Rheinboldt, Dr. Ralph Rheinboldt instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition ...
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Mathieu Boulandet, Mathieu Boulandet instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition follows the ...
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Timo Reister, Dr. Timo Reister instructed a bank by way of a standing order to buy preference shares of FUCHS SE in a market sensitive manner. The acquisition follows the ...
RSS Feed
FUCHS SE VZ zu myNews hinzufügen