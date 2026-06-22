FUCHS Aktie
Marktkap. 4,67 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Overweight" belassen. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind wieder die Oberhand, nachdem der durch den Nahost-Krieg bedingte Auftrieb nachgelassen habe, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Aktien des Schmierstoffherstellers Fuchs gehören allerdings weiterhin zu den am stärksten eingeschätzten Werten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Overweight
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
39,36 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
39,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|08:16
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|27.05.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|27.05.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|27.05.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research