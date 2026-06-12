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GEA Aktie

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56,90 EUR +1,10 EUR +1,97 %
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Marktkap. 9,1 Mrd. EUR

KGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
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Symbol GEAGF

Goldman Sachs Group Inc.

GEA Neutral

08:01 Uhr
GEA Neutral
Aktie in diesem Artikel
GEA
56,90 EUR 1,10 EUR 1,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Gea beim Kursziel von 56 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Gea sei ein führender Anlagenbauer für die Bereiche Molkerei, Nahrungsmittel und Getränke, schrieb Daniela Costa am Montag. Die Düsseldorfer hätten ihre Kunden in mehr als 150 Ländern und in allen Endmärkten eine der Top-Positionen. Stetes Wachstum und robuste Margen seien in den Aktien aktuell allerdings eingepreist./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Neutral

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
55,55 €		 Abst. Kursziel*:
0,81%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
56,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,58%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.06.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
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