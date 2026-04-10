Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2450 auf 2500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Pharmapapiere sei imposant, sie wiesen aber immer noch einen massiven Abschlag auf, schrieb Michael Leuchten am Montag. Dies liege vor allem an womöglich fehlendem Ersatz für wegfallende Umsätze des HIV-Joint-Ventures ViiV Healthcare. Die Briten hätten allerdings einen "weiteren Krebspfeil im Köcher", so der Experte mit Blick auf Studiendaten zum Antikörper B7H4 vom Wochenende. /rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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