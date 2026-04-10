GSK Aktie
Marktkap. 99,85 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2450 auf 2500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Pharmapapiere sei imposant, sie wiesen aber immer noch einen massiven Abschlag auf, schrieb Michael Leuchten am Montag. Dies liege vor allem an womöglich fehlendem Ersatz für wegfallende Umsätze des HIV-Joint-Ventures ViiV Healthcare. Die Briten hätten allerdings einen "weiteren Krebspfeil im Köcher", so der Experte mit Blick auf Studiendaten zum Antikörper B7H4 vom Wochenende. /rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Buy
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,14 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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