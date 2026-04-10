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Symbol GLAXF

Goldman Sachs Group Inc.

GSK Neutral

10:21 Uhr
GSK Neutral
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für GSK von 1830 auf 1920 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma erwartet am 29. April Quartalszahlen im Rahmen der Markterwartungen, wie er am Freitag in seinem Ausblick schrieb. Die Jahresziele dürften die Briten bestätigen. Das Kursziel von Sharma steigt vor allem währungsbedingt./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 20:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Neutral

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
19,20 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
25,09 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Rajan Sharma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,14 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

11:21 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:21 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
10:21 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.04.26 GSK Neutral UBS AG
07.04.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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