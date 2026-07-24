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ISIN GB00BN7SWP63

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Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

24.07.26
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
22,49 EUR 0,19 EUR 0,85%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1.700 Pence belassen. Zain Ebrahim verglich in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Pharmakonzern mit dem Analystenschnitt - mit dem Fazit, dass er beim Kerngewinn je Aktie etwas darüber liege. Zielsetzungen von GSK sollten den Konsens untermauern. Er erwartet ein insgesamt solides Quartal./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 09:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 09:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
19,25 £		 Abst. Kursziel*:
-11,67%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

24.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
17.07.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 GSK Neutral UBS AG
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