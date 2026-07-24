JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

24.07.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1.700 Pence belassen. Zain Ebrahim verglich in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Pharmakonzern mit dem Analystenschnitt - mit dem Fazit, dass er beim Kerngewinn je Aktie etwas darüber liege. Zielsetzungen von GSK sollten den Konsens untermauern. Er erwartet ein insgesamt solides Quartal./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 09:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 09:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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