Hannover Rück Aktie
Marktkap. 32,03 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 309 auf 295 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus Währungseffekten, schrieb Mandeep Jagpal am Dienstag./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Outperform
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
295,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
256,60 €
|Abst. Kursziel*:
14,96%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
257,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,79%
|
Analyst Name:
Mandeep Jagpal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|20:26
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|16:11
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:01
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|10:56
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:26
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|16:11
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:01
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|10:56
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:26
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|16:11
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10:56
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11:01
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG