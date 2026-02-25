DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8470 +1,4%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
Heidelberg Materials Aktie

Marktkap. 35,33 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Heidelberg Materials Buy

09:56 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
188,20 EUR -11,70 EUR -5,85%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 245 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad senkte am Donnerstag im Nachgang der Geschäftszahlen die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffproduzenten 2026 bis 2028 um durchschnittlich drei Prozent per annum./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
195,40 €		 Abst. Kursziel*:
25,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
188,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,18%
Analyst Name:
Harry Goad 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
255,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

12:06 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
10:46 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:56 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
25.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

dpa-afx Emissionsstreit Aktien von Heidelberg Materials, Holcim und Co.: Emissionsdebatte geht weiter - Zement leidet, Chemie profitiert Aktien von Heidelberg Materials, Holcim und Co.: Emissionsdebatte geht weiter - Zement leidet, Chemie profitiert
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: So steht der DAX am Donnerstagmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Donnerstagmittag zu
finanzen.net Heidelberg Materials-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit Abschlägen
finanzen.net Heidelberg Materials-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy
finanzen.net Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
