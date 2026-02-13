DAX 24.999 +0,3%ESt50 6.010 +0,4%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.913 +0,0%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,59 -0,2%Gold 5.006 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet fester -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in Shanghai -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, RENK, Zalando im Fokus
Top News
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
Tesla-Aktie im Blick: Semi Truck soll laut Musk 2026 in Massenproduktion gehen Tesla-Aktie im Blick: Semi Truck soll laut Musk 2026 in Massenproduktion gehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
190,20 EUR +1,95 EUR +1,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 33,16 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

08:01 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
190,20 EUR 1,95 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall widmete sich am Sonntag dem in der Zementbranche zuletzt heiß diskutierten Thema Emissionszertifikate. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach die EU offenbar noch länger Gratiszertifikate ausgeben will als bisher geplant. Gerade die Aktien von Heidelberg Materials seien heftig gefallen, wie auch die Preise für CO2-Emissionen. Sorgen vor einem Kollaps des Zertifikatehandels hält Rall aber für übertrieben. Zur Flucht aus dem Sektor habe auch die starke Positionierung der Anleger hier und der gute Lauf deutlichen Beitrag geleistet. Die Bewertung der Aktien von Heidelberg Materials hält Rall für sehr attraktiv, auch wenn die politische Unsicherheit bis zum Reformvorschlag der EU im Juli hoch bleiben dürfte./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 22:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 00:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
188,15 €		 Abst. Kursziel*:
38,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
190,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,70%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

08:01 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
10.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
05.02.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net CO2-Zertifikate im Fokus JPMorgan hält Flucht aus Heidelberg Materials für übertrieben - Aktie stark JPMorgan hält Flucht aus Heidelberg Materials für übertrieben - Aktie stark
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Aufschlag
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials fällt am Mittag
finanzen.net DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start Gewinne im DAX
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen