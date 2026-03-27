Henkel vz. Aktie
Marktkap. 25,72 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. David Hayes erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung hilfreiche Erkenntnisse. Das Absatzvolumen sei besser als befürchtet, womöglich aber auch durch vorgezogene Käufe beeinflusst. Nützlich seien aber auch Aussagen zu Übernahme-Synergien./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
66,32 €
|Abst. Kursziel*:
5,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
66,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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