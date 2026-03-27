Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

10:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. David Hayes erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung hilfreiche Erkenntnisse. Das Absatzvolumen sei besser als befürchtet, womöglich aber auch durch vorgezogene Käufe beeinflusst. Nützlich seien aber auch Aussagen zu Übernahme-Synergien./rob/tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA