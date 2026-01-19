DAX 24.853 -0,2%ESt50 5.938 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,24 -0,1%Gold 5.088 +2,1%
Hermès (Hermes International) Aktie

2.137,00 EUR +5,00 EUR +0,23 %
STU
1.967,73 CHF -2,88 CHF -0,15 %
BRX
Marktkap. 223,3 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

UBS AG

12:06 Uhr
Hermès (Hermes International)
2.137,00 EUR 5,00 EUR 0,23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes auf "Neutral" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Insgesamt bestätige das die mittelfristige Attraktivität von Schmuck sowie ihre Einschätzung von Richemont als einem ihrer bevorzugten Werte./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.138,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.137,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.444,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

12:06 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
09:31 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
05.01.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

