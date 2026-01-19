Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 223,3 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes auf "Neutral" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Insgesamt bestätige das die mittelfristige Attraktivität von Schmuck sowie ihre Einschätzung von Richemont als einem ihrer bevorzugten Werte./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.138,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.137,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.444,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|12:06
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|09:31
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12:06
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|09:31
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|09:31
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital